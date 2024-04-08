Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

08.04.2024 16:52  Güncelleme: 16:52
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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