Galatasaray'da 3 Değişiklik - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da 3 Değişiklik

Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı ve Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.

28.11.2024 21:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Sipay Bodrum FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Victor Osimhen kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Dilek, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.

Okan Buruk, yine 3-4-1-2 sistemini tercih etti

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.

"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

Buruk, ileri uçta Osimhen ve Batshuayi ikilisini kullandı

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.

Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

Galatasaray taraftarı, takımını yalnız bırakmadı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.

Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.

Kaynak: AA

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