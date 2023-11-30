Galatasaray'da Muslera'nın alternatifi Altay Bayındır! İlk teklif yolda

Yeğeninin ölümüne neden olan halaya hapis cezası

Fenerbahçe'den sezon başında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, yavaş yavaş kariyerinin sonuna gelen Muslera'nın yerine milli eldiveni düşünüyor.

İLK TEKLİF ARA TRANSFER DÖNEMİNDE

Galatasaray'ın Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını ara transfer döneminde çalması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, burada ilgisini belirtirken sezon sonu ise transferi bitirmeyi planlıyor.

"BİZLER PROFESYONEL OYUNCULARIZ"

Altay Bayındır, Manchester United'a imza atar atmaz Türkiye'den başka bir takımda oynama ihtimaline açık kapı bırakmıştı. Bayındır yaptığı açıklamada, "Ben profesyonel oyuncuyum. Her olaya profesyonel yaklaşırım. Fenerbahçe'nin yeri bende bambaşka ama sonuçta bizler profesyonel oyuncularız, hayatımıza o şekilde bakmamız gerekiyor." demişti.