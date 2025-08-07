Süper Lig devi Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, kısa süre içerisinde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Serie A ekibi Como, Milan ve Morata ile anlaşmasının ardından Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde de büyük oranda anlaşmaya vardı. Haberde, Morata'nın Como'ya transferi için Galatasaray'ın son onayı beklendiği, 32 yaşındaki yıldızın 24 saat içerisinde Como'ya transfer olacağı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın Morata'dan kazanacağı bonservis de belli oldu. İtalyan kulübü Como, Morata transferi için Milan'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Morata'nın sözleşmesinde 8 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi yer alacak. Como, bu transferde Galatasaray'a da 5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Geride kalan sezonda transfer olduğu Galatasaray'da 16 maça çıkan Morata, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?