Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın ayrılığının ardından bir ismine daha veda ettiğini resmen duyurdu.
Sarı-kırmızılılar, milli futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray kariyerinde ise 65 maça çıkan Halil, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 4 golün de pasını vermeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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