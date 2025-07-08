Galatasaray\'da ayrılıklar üst üste! Halil Dervişoğlu\'nun yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Taylan Antalyalı'nın ayrılığının ardından bir ismine daha veda ettiğini resmen duyurdu.

HALİL DERVİŞOĞLU RİZESPOR'DA

Sarı-kırmızılılar, milli futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray kariyerinde ise 65 maça çıkan Halil, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, 4 golün de pasını vermeyi başardı.