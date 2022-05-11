Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz - Son Dakika

Galatasaray 4-11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"TRANSFER TEŞEBBÜSÜNDEN CİDDİ KAYGI DUYUYORUZ"

Twitter'dan açıklama yapan Eşref Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı. Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/ veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyuyoruz." ifadelerini kullandı.