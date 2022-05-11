Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz - Son Dakika
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Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz

11.05.2022 18:27

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Hamamcıoğlu açıklamasında, "Mevcut yönetimin transfer teşebbüslerinden ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Galatasaray 4-11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"TRANSFER TEŞEBBÜSÜNDEN CİDDİ KAYGI DUYUYORUZ"

Twitter'dan açıklama yapan Eşref Hamamcıoğlu mevcut yönetimi hedef aldı. Hamamcıoğlu yaptığı açıklamada, "Mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta/uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/ veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan sürpriz paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
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