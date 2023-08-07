Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun satışı için teklif bekleniyor

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da yeni bir ayrılık kapıda. Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Berkan Kutlu'nun satışının önünü açacak.
Fatih Terim döneminin gözdelerinden olan Berkan Kutlu, deneyimli hocanın döneminde birçok maçta forma giymişti. Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk döneminde rotasyonda kullanılan milli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Berkan Kutlu kariyerinde Galatasaray formasıyla toplam 78 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
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