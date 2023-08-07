Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun satışı için teklif bekleniyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun satışı için teklif bekleniyor

07.08.2023 14:15

Galatasaray, 5 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Berkan Kutlu'nun satışına izin verecek. Fatih Terim döneminin gözdelerinden olan Kutlu, Okan Buruk döneminde ise rotasyonda kullanıldı. Galatasaray formasıyla 78 maçta görev yapan milli futbolcu, 1 gol ve 5 asist kaydetti.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da yeni bir ayrılık kapıda. Sarı-kırmızılılar, 5 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Berkan Kutlu'nun satışının önünü açacak.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Fatih Terim döneminin gözdelerinden olan Berkan Kutlu, deneyimli hocanın döneminde birçok maçta forma giymişti. Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk döneminde rotasyonda kullanılan milli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

78 MAÇTA FORMA GİYDİ

Berkan Kutlu kariyerinde Galatasaray formasıyla toplam 78 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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Galatasaray, Fatih Terim, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun satışı için teklif bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun satışı için teklif bekleniyor - Son Dakika
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