Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti

2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray'da Ocak ayında yardımcı antrenörlük görevine getirilen Albert Riera sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

"TARİHİNİZİN KÜÇÜK BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Sözleşmesi feshedilen teknik direktör Domenech Torrent'in ekibinde yer alan İspanyol futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum. Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim, bir gün tekrar buluşacağız. Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin en için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.