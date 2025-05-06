Galatasaray\'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıllardır kalesini koruyan başarılı kaleci Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Uzun süredir sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyona dair kararının ne olacağı beklenen Uruguaylı eldivenin, geleceği belli oldu.

GALATASARAY'A VEDA EDECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Muslera, 14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'a veda edecek. Sarı-kırmızılıların deneyimli kaptanının eşiyle görüştüğü ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı belirtildi.

EŞYALARINI GEMİYLE ÜLKESİNE YOLLADI

Uruguay'dan kulüp satın alan ve ailesi de orada bulunan Muslera'nın geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını gemiyle ülkesine yolladığı iddia edildi. Galatasaray'da 7. lig şampiyonluğunun eşiğinde olan 38 yaşındaki eldivenin 6 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası bulunuyor.