Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı - Son Dakika
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Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

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14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı eldivenin, sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı ve Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Muslera'nın eşyalarının bir kısmını bile gemiyle ülkesine yolladığı iddia edildi.

06.05.2025 10:13  Güncelleme: 10:21
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıllardır kalesini koruyan başarılı kaleci Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Uzun süredir sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyona dair kararının ne olacağı beklenen Uruguaylı eldivenin, geleceği belli oldu.

GALATASARAY'A VEDA EDECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Muslera, 14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'a veda edecek. Sarı-kırmızılıların deneyimli kaptanının eşiyle görüştüğü ve sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı belirtildi.

EŞYALARINI GEMİYLE ÜLKESİNE YOLLADI

Uruguay'dan kulüp satın alan ve ailesi de orada bulunan Muslera'nın geçtiğimiz hafta eşyalarının bir kısmını gemiyle ülkesine yolladığı iddia edildi. Galatasaray'da 7. lig şampiyonluğunun eşiğinde olan 38 yaşındaki eldivenin 6 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası bulunuyor.

Galatasaray\'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

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Son Dakika Spor Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz:
    Bu yalan haberi nasılsın uydurduğum hayret 5 3 Yanıtla
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