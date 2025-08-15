Süper Lig devi Galatasaray, bir süredir sözleşme uzatma görüşmelerinde bulunduğu Davinson Sanchez ile mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.
Davinson Sanchez ile 2029 yılına kadar yapılan yeni sözleşmede bir yıl da uzatma opsiyonu yer aldı. Yıldız oyuncuya yeni sözleşmeyle birlikte maaşında önemli bir zam yapıldı.
Galatasaray'da forma giydiği 3 sezon boyunca 77 maçta sahaya çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?