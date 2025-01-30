Galatasaray'da Değişiklikler

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Ajax karşısında 2 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk; Roland Sallai ile Ismail Jakobs'un yerine Gabriel Sara ve Berkan Kutlu'ya görev verdi. Tedavisi devam eden Mauro Icardi ile UEFA listesinde olmadığı için Roland Sallai, Eyüp Aydın ve Ahmed Kutucu yer almadı.

Sol bekte Berkan Kutlu başladı

Hollanda'ya giden kafilede yer alan Ismail Jakobs, ağrıları devam ettiğinden dolayı 21 kişilik kadroda bulunmuyor. Okan Buruk, Jakobs'un yokluğunda sol bek pozisyonunda Berkan Kutlu görev verdi. Kutlu daha önce de bu pozisyonda oynamıştı.

Gabriel Sara 5 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, 5 maç sonra 11'de yer aldı. Son olarak Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Sara, sonradan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mücadelesinde sakatlanmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, ligdeki Başakşehir, Göztepe ve Hatayspor ile Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçlarını kaçırırken, Konyaspor karşısında da yedekten oyuna girmişti.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Atakan Ordu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi. - İSTANBUL