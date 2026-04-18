Galatasaray'da Değişiklikler ve Osimhen Yok - Son Dakika
Galatasaray'da Değişiklikler ve Osimhen Yok

18.04.2026 20:21
Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında 2 oyuncu değişikliği yaptı, Osimhen kadroda yer almadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanında takımında iki değişikliğe gitti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, geçen hafta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.

Buruk, Sacha Boey ile İlkay Gündoğan'ın yerine Mauro Icardi ve Yunus Akgün'e forma verdi.

Kalede Uğurcan Çakır'a görev veren Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez ve Jakobs'tan kurdu. Orta sahada Torreira-Sara ikilisine şans veren Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane'yi oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ün oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda Icardi forma giydi.

Ankara'ya gelen Osimhen kadroda yok

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ankara'ya getirilmesine rağmen maç kadrosuna alınmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Mart'ta oynanan Liverpool maçında kolunda kırık meydana gelen yıldız golcü, takımının Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor maçlarını kaçırmıştı.

Takım kafilesiyle Ankara deplasmanına getirilen Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

Icardi ve Yunus iki maç sonra

Galatasaray'da Icardi ile Yunus Akgün, iki maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak Trabzonspor maçında oynayan Icardi ve Yunus, Göztepe ile Kocaelispor karşılaşmalarında sonradan oyuna girmişti.

Volkan Demirel'den de iki değişiklik

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel de geçen hafta 3-0 kaybettikleri Rams Başakşehir maçının ilk 11'inden iki değişiklik yaptı.

Volkan Demirel, geçen hafta ilk 11'de oynayan Perreira ile Onyekuru'yu Galatasaray maçı kadrosuna almadı. Bu isimlerin yerine Gençlerbirliği'nde kart cezası biten Goutas ile Niang ilk 11'de forma giydi.

Tribünlerin tamamı doldu

Gençlerbirliği-Galatasaray maçına hem ev sahibi hem de konuk takımın taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Gençlerbirliği Kulübü, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi Galatasaray taraftarına da bir kale arkasının tamamını verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan kale arkası tribününün tamamını doldurdu. Gençlerbirliği taraftarı da stadın geri kalan dörtte üçlük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.

Öte yandan her iki takım oyuncuları sahaya "Kaybettiğimiz Her Çocuk, Kalbimizde Açılan Yaradır. Başımız Sağ Olsun" pankartıyla çıkarak Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Maç öncesi de vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Değişiklikler ve Osimhen Yok - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray'da Değişiklikler ve Osimhen Yok - Son Dakika
