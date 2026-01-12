Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da derbinin faturası iki isme kesildi
12.01.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray\'da derbinin faturası iki isme kesildi
Haber Videosu

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray'da derbinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ezici bir oyun farkıyla kaybedilen derbinin faturasını Dursun Özbek ve yönetime, ayrıca 36 milyon euro'ya transfer edilen Uğurcan Çakır yerine kalede Günay Güvenç'i tercih eden Okan Buruk'a kesti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray cephesinde derbinin yankıları devam ediyor.

DERBİNİN FATURASI YÖNETİM VE OKAN BURUK'A

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ezici bir oyun farkıyla kaybedilen derbinin faturasını iki isme kesti. Taraftarlar, sergilenen kötü futbolun ve transferde çok yavaş davranılmasının faturasını Dursun Özbek başta olmak üzere yönetime kesti. Ayrıca 36 milyon euro'ya transfer edilen Uğurcan Çakır yerine zorlu müsabakada kaledeki tercihini Günay Güvenç'ten yana kullanan Okan Buruk da fatura kesilen bir diğer isim oldu.

''DOYMUŞLUK'' BELİRTİLERİ

Yapılan yorumlarda sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin final maçına camia olarak daha çok kenetlendiğini belirterek, başta yönetim olmak üzere teknik heyet ve futbolcuların "doymuşluk" belirtileri gösterdiğini ifade eden yorumlarda bulundu. Ayrıca Fenerbahçe'nin Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene'yi derbiye özel olarak yetiştirdiği, sarı-kırmızılı yönetimin derbi için transfer seferberliği yapmadığı dile getirildi.

Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alina02 Alina02:
    tam isabet ?? 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü
Trump’tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba’nın başkanı olabilir Trump'tan dikkat çeken ima: Marco Rubio Küba'nın başkanı olabilir

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:21:02. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.