Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı

16.07.2022 16:21
Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için takımın Avusturya'daki kampından ayrıldı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için takımın Avusturya'daki kampından ayrıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bölgeye göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki forvet, transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a döndü.

Galatasaray, Diagne'yi 2018-2019 sezonu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro ve bonuslarla kadrosuna dahil etmişti.

Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük ile görüşeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Mbaye Diagne, Galatasaray, Avusturya, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Diagne, transfer görüşmeleri yapmak için kamptan ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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