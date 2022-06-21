Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Domenec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı - Son Dakika

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