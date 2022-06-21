Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı

21.06.2022 20:22

Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmeleri feshedildi.

Galatasaray'da futbol takımı teknik direktörü Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmeleri feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Domenec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julian Jimenez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ tarafından feshedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından geçen sezon ocak ayında takımın başına geçen İspanyol teknik adam, çıktığı 20 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

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Kaynak: AA

Domenec Torrent, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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