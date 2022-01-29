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Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt - Son Dakika

Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt

29.01.2022 19:12
Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ocak ayı divan kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erken seçim olacağına yönelik iddialara yanıt veren Elmas, "Biz buradayız, görevimizin başındayız. Mevcut yönetimden kalan arkadaşlarım da benimle birlikte çalışıyor. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de kötü günlerden geçen ve tarihi bir sürecin içine giren Galatasaray'da Başkan Burak Elmas eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-kırmızılıların ocak ayı divan kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Elmas, erken seçimin olmayacağını ve görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"ÇÖZÜM İRADELERİNE HER ZAMAN AÇIĞIZ"

"Galatasaray'daki mevcut sorunlar, Galatasaray'a bir şey olmaz denilerek, Kar topu gibi büyüttüğümüz bugün nasıl çıkacağımızı tartıştığımız finansal durum; Galatasaraylıların birlikte çıkabileceği bir durum. Bir yönetim bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın bütün dinamiklerini bir araya getirilmesi lazım. Son senelerde oluşmuş bir alışkanlık var. Kişilere zarar vererek konuları çözdüğümüzü ön görüyoruz. Kişiler belki gelip geçiyor fakat Galatasaray'ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün biraz daha büyüyor. Biz yönetim kurulunda olduğumuz müddetçe bu çözüm iradelerine her zaman açığız"

"GÜVENOYU HER ZAMAN TALEP EDİLİR"

Kime göre, neye göre. Güvenoyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir. Biz elimizden geldiği kadar tüm camiayı, gelen çözüm önerileriyle beraber Galatasaray'ı bu zor durumdan cesaretle çıkarmayı istiyoruz. Sadece Galatasaray değil aslında Türk futbolunun içerisinde bulunduğu bu zor durumdan Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyoruz. Tek başına değil, camiamızın desteği ile yapmayı arzu ediyoruz. Elimizden geldiği sürece bunları yapmaya devam edeceğiz.

"BUNUN GALATASARAY'A FAYDASI YOK"

Bu ilk defa olmuyor. Yönetim kurulunda özellikle Galatasaray'ın bu döneminde çalışmak çok kolay bir şey değil. Bazı arkadaşlarımızın çalışırken görüşleri, fikirleri farklı olabilir. Buna saygı göstermek lazım. Ayrılırken de düzgün ayrılmak lazım. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Mevcut yönetimden kalan arkadaşlarım da benle birlikte çalışıyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Camiamdan tek ricam, son zamanlarda kişiler üzerinden ciddi bir manipülasyon ve kişisel itibar suikastı gerçekleştiriliyor. Bunun da Galatasaray'a faydası yok. Geçmişte de yapıldı

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Spor Toto Süper Lig, Burak Elmas, Galatasaray, Ocak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da erken seçim olabilir mi? Burak Elmas'tan iddialara tek cümlelik yanıt - Son Dakika
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