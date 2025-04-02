Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisine Üç Değişiklik - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisine Üç Değişiklik

Galatasaray\'da Fenerbahçe Derbisine Üç Değişiklik

Okan Buruk, Beşiktaş maçına göre Fenerbahçe derbisinde 3 oyuncu değiştirdi. Muslera yedek kaldı.

02.04.2025 21:03
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Fenerbahçe karşısında 3 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Beşiktaş maçına göre sarı-lacivertiler karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata'nın yerine Günay Güvenç, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'ya görev verdi. Sahaya kaptan olarak Abdülkerim Bardakcı çıktı.

Fernando Muslera ilk kez derbide yedek

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera derbide yedek kulübesinde yer aldı. 2011 yılının yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, sarı-kırmızılılarla ilk kez bir derbide yedek kulübesinde bekledi.

Günay Güvenç, bu sezon 11. kez kalede

Teknik Direktör Okan Buruk, kupadaki Fenerbahçe derbisinde kalede Fernando Muslera yerine Günay Güvenç'e forma verdi. Bu sezon son olarak Konyaspor ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları müsabakada görev alan Güvenç, 4 maç sonra tekrar kalede yer aldı. 33 yaşındaki kaleci ayrıca bu sezon 11. resmi maçına çıktı.

Ismail Jakobs, 13 maç sonra kadroda

Sarı-kırmızılıların Senegalli sol beki Ismail Jakobs, Fenerbahçe derbisiyle 13 maç sonra 21 kişilik kadroda yer aldı. Jakobs son olarak, 25 Ocak'ta Süper Lig'de Konyaspor ile oynadıkları müsabakada oynarken, sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar derbiye; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata bekledi.

Deplasmanda tam destek

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de takımını yalnız bırakmadı. 28 otobüs stadyuma gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Fenerbahçe Derbisine Üç Değişiklik - Son Dakika

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