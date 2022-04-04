Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

04.04.2022 19:07
Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular burada pas istasyonlarını tamamlayıp top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından geçilen pozisyon oyunuyla Karagümrük maçında ilk 11 başlayanlar antrenmanı tamamladı. İlk 11'de başlamayanlar dar alanda gruplar halinde yüksek tempolu çift kale maçla çalışmayı bitirdi.

Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı. Sacha Boey takımla çalışmalara başladı. Omar Elabdellaoui, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet çalışmasıyla bugünkü programını tamamladı. Milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine ise devam edildi.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın 17.00'deki antrenmanla devam edecek.


- İstanbul
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı - Son Dakika


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