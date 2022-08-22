Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor - Son Dakika
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Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor

22.08.2022 16:38

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in en fazla forma şansı verdiği futbolcuların başında gelen Taylan Antalyalı'yı istemiyor. Genç orta sahayla Gaziantep FK'nin ilgilendiği belirtildi.

Geçen 42 maçta forma giyen Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın başına Okan Buruk'un geçmesiyle gözden düştü. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan ayrılması an meselesi.

GAZİANTEP FK'YE SICAK BAKIYOR

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Gaziantep FK, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı için harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcu da Anadolu ekibinde forma giymeye sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmeler başladı.

42 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Taylan Antalyalı geçen sezon Galatasaray'da toplam 42 maça çıkarken yalnızca 1 asistlik skor katkısı üretebilmişti.

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