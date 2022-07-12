Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi - Son Dakika
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Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi

12.07.2022 17:48

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında yaşanan kavga gündeme bomba gibi düştü. Antrenman esnasında yapılan sert müdahale sonrası iki futbolcu arasında yaşanan sözlü tartışma, fiziksel kavgaya dönüşeceği esnada takım arkadaşları tarafından engellendi. O anların görüntüleri sosyal medyada yayılırken yaşanan olay taraftarın tepkisini çekti.

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert müdahale tartışması yaşayan Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

KEREM TOKAT ATMAYA ÇALIŞTI

Graz'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Ardından bu ikili sözlü olarak tartışmaya başladı. Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

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GÖRÜNÜTLER BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Daha önce de Marcao ile yaşadığı olayla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu ile Hollandalı sol bek Van Aanholt'un arasında yaşanan kavganın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu anlar taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan kavga sonrası açıklama yapan Aktürkoğlu, "Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi - Son Dakika
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