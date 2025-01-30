Galatasaray'da Hakim Ziyech ile Sözleşme Feshi

Spor

GALATASARAY, 31 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürerken bir de ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekip, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ile yolların ayrıldığını duyurdu. Galatasaray'dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" ifadelerine yer verildi.

Hakim Ziyech, Galatasaray formasını 34 karşılaşmada giyerken, 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.