Galatasaray'da Hedefler ve Tesis Yatırımları - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Hedefler ve Tesis Yatırımları

Dursun Özbek, futbol takımının başarısını vurguladı ve yeni tesis projeleri hakkında bilgi verdi.

13.11.2024 15:40
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sene başında koydukları hedeflere doğru ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, "Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider. Avrupa Ligi'nde de 32 takımda 3. sırada bulunuyoruz" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözlerine 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde gerçekleştirilen koreografiyle başladı. Özbek, "10 Kasım'da Atamızı sevgi, saygı ve minnetle andık. Gururlanarak, bu koreografiyi tüylerim diken diken izledim. Cumhuriyet'in gururu olduğumuzu bir kez daha hep birlikte hissettik. Bu koreografide 25 bin Galatasaray taraftarının katkısı var. 25 bin kişinin uyumuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Devam eden projeler hakkında bilgiler veren Başkan Özbek, Galatasaray Adası'nda eksikleri gidermek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Mecidiyeköy binada faaliyetlerde kısa süreli bir aksama olduğunu belirten Dursun Özbek, "Projemizi değerlendirmek, elimizde kalan bazı değerleri bitirmek ve satışa sunmak için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Kemerburgaz tesislerimiz, hepimizin gurur duyacağı bir tesis olacak"

Florya arazisiyle ilgili ihale komisyonunun çalışmalarının bittiğini açıklayan Özbek, "Florya'dan çok kısa sürede çıkmayı planlıyoruz. Oradan Kemerburgaz tesislerimize geçmeyi bekliyoruz. Kemerburgaz tesislerimizde de son rötuşlar yapılıyor. Mobilyaların bir kısmı geldi. Onların montajı yapılacak. Evet, gecikmemiz var. Bundan dolayı da çok üzgünüm, size tarih vermiştim. Bazı sebeplerden dolayı gerçekleştiremedik. Çalışmalarımız sürüyor. Yakında Florya'ya veda, Kemerburgaz'a merhaba partileriyle sizlerle bir araya geleceğiz. Kemerburgaz tesislerimiz, hepimizin gurur duyacağı bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.

Aslantepe Vadisi hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların başkanı, "Aslantepe'deki projenin yapılması, Galatasaray için zorunluluk. Orta vadeli bir çalışma. Diğer amatör sporlarımıza da hizmet edecek tesislerle ilgili gerekli yatırımlar bugüne kadar gerektiğini kadar yapılmamış. Olimpik sporlarda öncü kulüpsek, bu sporları Türkiye'ye getiren bir kulüp olarak anılıyorsak tesislerin de ona göre olması lazım. Dünya devleriyle boy ölçüşen bir kulübüz. Sporda bir dünya markası olarak artık anılıyoruz. Buna bağlı olarak tesisleşmemizi de aynı paralelde geliştirmemizin gereği var" dedi.

"Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerleyeme devam ediyoruz"

Dursun Özbek, son olarak futbol takımının son durumuyla ilgili ise, "Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider. Avrupa Ligi'nde de 32 takımda 3. sırada bulunuyoruz. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerleyeme devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım size sözünü verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için devam ediyoruz. Bize verdiğiniz destek bu projeleri gerçekleştirmekteki için en büyük gücümüz" açıklamasını yaptı.

Başkan Özbek ayrıca geçtiğimiz günlerde maça gelirken vefat eden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit için de ailesine başsağlığında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Hedefler ve Tesis Yatırımları - Son Dakika

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