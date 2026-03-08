Galatasaray'da Kadınlar Günü Etkinliği

GALATASARAY Kulübü'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eşi Mesude Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ece Bora, Tanur Lara Yılmaz, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan ve Emir Aral, Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı, altyapı sporcuları ve koruma altındaki kız çocukları katıldı.

Etkinlikte Galatasaray GAİN ile Galatasaray 19 Yaş Altı Erkek Futbol Takımı oyuncuları karma maç yaptı. Takımlar sahaya "Aynı arma altında. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" yazılı pankartla çıkarken; 15'er dakikalık 2 devre şeklinde oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

DURSUN ÖZBEK: KADINLARIMIZ HER ZAMAN BİZİM BAŞIMIZIN TACI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 8 Mart'ın önemli bir gün olduğunu belirten Özbek, "Bugün çok önemli. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün kadınların bu güzel gününü kutluyorum. Barış dolu bir dünya diliyorum. Kadınlarımız her zaman bizim başımızın tacı. Onların bu güzel gününü kutluyorum ve hepsine mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi Mesude Özbek ile yarım asrı geride bıraktıklarını ifade eden Özbek, "Eşim benim başımın tacı. Bu sene evliliğimizin 52'nci yılı. Çocuklarımız ve torunlarımızla bugünü kutlayacağız" dedi.