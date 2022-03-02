Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

02.03.2022 12:33

- Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Sportif Direktör Pasquale Sensibile antrenmanı takip etti Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

- Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sportif Direktör Pasquale Sensibile antrenmanı takip etti

İSTANBUL - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Antrenman salonda başladı, daha sonra sahaya geçildi. Antrenmanın sahada başlayan bölümünde futbolcular alkışla 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın doğum gününü kutladı.

Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan da ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenmanda sarı-kırmızılılar uzun süre sonra tam kadro halinde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmanı Sportif Direktör Pasquale Sensibile de takip etti.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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