Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 24 puan gerisine düştü ve 12. sıraya yerleşti. Takım formasyonunda radikal değişiklikler yapmayı planlayan Fatih Terim, 3'lü savunma sistemine dönmeye hazırlanıyor.

ANTALYASPOR KARŞISINA BAMBAŞKA BİR TAKIM ÇIKACAK

Fotomaç'ın haberine göre, Takımın kötü gidişatına son vermek isteyen teknik direktör Fatih Terim, çare aramaya devam ediyor. Terim'in, son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle beklerin performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı ise sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor.

VITOR PEREIRA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Deneyimli çalıştırıcı, Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı da koyarak defansı üçlemeyi düşünüyor. Terim böylece, Fenerbahçe'de çok eleştirilen Vitor Pereira'nın 3'lü sistemine dönecek.