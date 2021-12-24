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Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu - Son Dakika

Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu

24.12.2021 21:45
Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu

Süper Lig'de 7 haftadır galibiyet göremeyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Vitor Pereira'nın görev süresince eleştirilmesine sebep olan 3'lü sistemini uygulamaya hazırlanıyor. Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünen tecrübeli hoca, savunmada Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı koymayı planlıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 24 puan gerisine düştü ve 12. sıraya yerleşti. Takım formasyonunda radikal değişiklikler yapmayı planlayan Fatih Terim, 3'lü savunma sistemine dönmeye hazırlanıyor.

ANTALYASPOR KARŞISINA BAMBAŞKA BİR TAKIM ÇIKACAK

Fotomaç'ın haberine göre, Takımın kötü gidişatına son vermek isteyen teknik direktör Fatih Terim, çare aramaya devam ediyor. Terim'in, son oynanan Adana Demirspor maçında özellikle beklerin performansından memnun kalmadığı öğrenildi. Demirspor maçında Oğulcan'ı sağ, Ömer Bayram'ı ise sol kanada koyan Terim bu kez daha farklı bir rotasyon üzerinde çalışıyor. Kanat beklerinin takıma katkısı olmadığını düşünen Terim, Antalyaspor karşısına beksiz çıkmayı düşünüyor.

VITOR PEREIRA ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Deneyimli çalıştırıcı, Marcao ve Nelsson'un yanına Alpaslan'ı da koyarak defansı üçlemeyi düşünüyor. Terim böylece, Fenerbahçe'de çok eleştirilen Vitor Pereira'nın 3'lü sistemine dönecek.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da kötü gidişi durduracak yeni formül! Fatih Terim çareyi Vitor Pereira'nın yönteminde buldu - Son Dakika
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