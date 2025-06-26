Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, oldukça başarısız bir sezon geçirerek sezonu 13. sırada bitirmiş ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
62 yaşındaki İspanyol teknik direktör, şu sıralar Meksika ekibi Monterrey'in teknik direktörü olarak görev yapıyor. Takımıyla 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Torrent, önemli bir başarıya imza attı. E Grubu'nda Inter ile 1-1, River Plate ile 0-0 berabere kalan Meksika temsilcisi, Japonya'nın Urawa Reds takımını 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardındanMonterrey, topladığı 5 puanla adını son 16 turuna yazdırdı.
Oynadığı 3 maçta da kaybetmeyen ve grubunu namağlup tamamlayan Monterrey, son 16 turunda F Grubu lideri Borussia Dortmund ile eşleşti.
İspanyol antrenör, Galatasaray'ın başında çıktığı 20 maçta 1.30'luk puan ortalaması yakalayarak başarısız bir performans sergilemişti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu - Son Dakika
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