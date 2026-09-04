Galatasaray'da Leao ve Deniz Gül, Başakşehir galibiyetinde taraftara üçlü çektirdi
Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yenerek Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı galibiyetle kapattı. Maç sonunda yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül, sarı-kırmızılı taraftarların önünde üçlü çekti ve galibiyet sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.
Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, galibiyet sevincini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı.
Aslan'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül de taraftarların isteği kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.
Kaynak: İHA
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