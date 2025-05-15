Galatasaray\'da Lucas Torreira\'dan Okan Buruk\'a olay şaka

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor karşısında 3-0 kazandı ve 19'uncu kez bu kulvarda şampiyonluğa ulaştı. Mücadele sonrası Torreira'nın şakası gündem oldu.

ASLAN KUPAYI ALDI

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

OKAN BURUK'A BOMBA ŞAKA

Kupa şampiyonluğu sonrası soyunma odasına giderken koridorda mikrofonun başına geçen Lucas Torreira, Türkçe olarak 'Okan Buruk istifa' sözleri ile şaka yaptı. Uruguaylı yıldızın bu şakası gündem olurken Galatasaraylı futbolcular arasında eğlenceli anlara sahne oldu.