Galatasaray'da Mecburi Değişiklikler

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Net Global Sivasspor maçının ilk 11'inde mecburi 3 değişiklik yaptı.

Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Elias Jelert, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'inden 3 oyuncuyu mecburen değiştirdi.

Buruk, Sivas temsilcisi karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan sakatlıkları, Roland Sallai'den ise UEFA verilen listede ismi yer almadığı için yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jelert ve Batshuayi'yi görevlendirdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesi zayıf

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde 9 oyuncu yer aldı.

Galatasaray, İsveç'e Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir, Mauro Icardi ve Roland Sallai'den yoksun geldi. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde kaleciler Batuhan Şen ve Günay Güvenç, tecrübeli isimler Kerem Demirbay, Hakim Ziyech ve Victor Nelsson ile genç oyuncular Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Recep Yalın Dilek ve Efe Akman görev bekledi.

Batshuayi, 14 maç sonra 11'de başladı

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.

Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.

Jelert, 75 gün sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı.

Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı.

Abdülkerim bir maç sonra sahada

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, bir maç sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, Sivasspor maçını kaçırdı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki milli stoper, Malmö mücadelesine ilk 11'de başladı.

Jelert, sağ açık oynadı

Okan Buruk, orijinal mevkisi sağ bek olan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'i sağ açıkta oynattı.

Karşılaşmada savunmanın sağında Davinson Sanchez'i görevlendiren Buruk, genç futbolcuyu ise onun önünde oynatmayı tercih etti.