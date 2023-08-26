Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor - Son Dakika

Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Galatasaray\'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig\'in yeni ekibine gidiyor
Son Güncelleme: 26.08.2023 15:11

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray'a galibiyet golünü Fredrik Midtsjo getirmişti. Takımda düşünülmeyen 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor talip oldu.

Galatasaray, Molde maçının kahramanlarından Fredikrik Midtsjo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu Norveçli yıldız, Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor'un radarında.

PENDİKSPOR BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Fredrik Midtsjo ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Molde maçının ardından yolları ayırmayı düşünüyor. Başakşehir ve Samsunspor'un oyuncuya bonservis ödemek istemediği ancak Pendikspor'un bonservis ödemeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor

Fredrik Midtsjö, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig'in yeni ekibine gidiyor - Son Dakika
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