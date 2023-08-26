Galatasaray\'da Molde maçının kahramanına kapıyı gösterdiler! Süper Lig\'in yeni ekibine gidiyor

Galatasaray, Molde maçının kahramanlarından Fredikrik Midtsjo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu Norveçli yıldız, Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor'un radarında.
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Fredrik Midtsjo ile Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Molde maçının ardından yolları ayırmayı düşünüyor. Başakşehir ve Samsunspor'un oyuncuya bonservis ödemek istemediği ancak Pendikspor'un bonservis ödemeye sıcak baktığı konuşuluyor.
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