Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Pape Gueye transferi sonuçsuz kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Villarreal'in bonservis talebi ve oyuncunun maaş beklentisi nedeniyle dosyayı rafa kaldırdı.
Orta saha takviyesi için Pape Gueye ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Senegalli futbolcunun şartlarına sıcak baksa da Villarreal'in yüksek bonservis isteği nedeniyle geri adım attı. Kulübün talep ettiği rakamın transferi zorlaştırdığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre Pape Gueye'nin yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi ve Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis talebi, toplam maliyeti ciddi seviyeye çıkardı. Yapılan hesaplamada 4,5 yıllık toplam yükün yaklaşık 65 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.
Toplam maliyeti yüksek bulan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti. Bu gelişmeyle birlikte uzun süredir gündemde olan Pape Gueye transferi rafa kaldırıldı.
Sarı-kırmızılılar, Pape Gueye dosyasının kapanmasının ardından orta saha arayışlarını farklı isimler üzerinden sürdürme kararı aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)