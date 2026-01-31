Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu - Son Dakika
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu

31.01.2026 11:47
Galatasaray, Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis talebi ve Pape Gueye'nin yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferden vazgeçti.

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Pape Gueye transferi sonuçsuz kaldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Villarreal'in bonservis talebi ve oyuncunun maaş beklentisi nedeniyle dosyayı rafa kaldırdı.

BONSERVİS VE MAAŞ ENGELİ

Orta saha takviyesi için Pape Gueye ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Senegalli futbolcunun şartlarına sıcak baksa da Villarreal'in yüksek bonservis isteği nedeniyle geri adım attı. Kulübün talep ettiği rakamın transferi zorlaştırdığı belirtildi.

4,5 YILDA 65 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre Pape Gueye'nin yıllık 5 milyon euronun üzerindeki maaş beklentisi ve Villarreal'in 40 milyon euroluk bonservis talebi, toplam maliyeti ciddi seviyeye çıkardı. Yapılan hesaplamada 4,5 yıllık toplam yükün yaklaşık 65 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN VETO

Toplam maliyeti yüksek bulan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transferi veto etti. Bu gelişmeyle birlikte uzun süredir gündemde olan Pape Gueye transferi rafa kaldırıldı.

YENİ ALTERNATİFLER GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılılar, Pape Gueye dosyasının kapanmasının ardından orta saha arayışlarını farklı isimler üzerinden sürdürme kararı aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    talep ettiği ücreti kabul etmediyse nasıl bitti diyorsunuz anlamıyorum 14 1 Yanıtla
