Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak - Son Dakika
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Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak

23.06.2022 11:39
Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak

Galatasaray, Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirdi. 1+1 yıllık anlaşmanın açıklanmasının ardından resmi hesaptan yapılan paylaşımda Galatasaray'ın kamp programını belirlendi. Aslan, buna göre sezonu 27 Haziran Pazartesi günü açacak..

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi. Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray, 27 Haziran Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacak.

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Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak - Son Dakika
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