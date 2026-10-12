Galatasaray'da Okan Buruk ve Torreira DHA Feed 2'de canlı yayında konuşuyor

Galatasaray'da Okan Buruk ve Torreira DHA Feed 2'de canlı yayında konuşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Lucas Torreira'nın açıklamaları, DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor. Açıklamalar, aynı kanal üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Lucas Torreira'nın açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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