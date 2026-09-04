Galatasaray'da Osimhen maçı sakatlıkla tamamlayamadı, 33. dakikada çıktı

GALATASARAY'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, İstanbul Başakşehir FK mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İstanbul Başakşehir FK'ya konuk oldu. Mücadelenin 23'üncü dakikasında Victor Osimhen, Christopher Operi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. Bu pozisyonun ardından oyunda kalan Osimhen, 31'inci dakikada savunma arkasına yaptığı koşunun ardından kasığını tuttu ve kenara değişiklik işareti yaptı. Sağlık ekibinin kenarda müdahalesinin ardından oyundan çıkan Osimhen, 33'üncü dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.