Galatasaray'da Osimhen ve Lemina kadroya döndü, cezalı Okan Buruk kulübeye giremedi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 13 puan toplayan sarı-kırmızıı ekip, haftaya averajla lider Amed Sportif Faaliyetler'in gerisinde ikinci sırada girdi. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan Galatasaray, milli ara dönüşü RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Rafael Leao ve Deniz Gül ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Roland Sallai, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Renato Nhaga, Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda farklı yenilgiyle döndükleri Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sakatlıktan çıkan Sallai'yi yedek oturtarak riske etmeyen Buruk, Sane'yi de 11'de oynatmadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Barış Alper ile Batrakov'u sahaya sürdü.

Okan Buruk, yedek kulübesinde yer alamadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde görev yapamadı.

Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde kırmızı kart gören Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa mücadelesinde yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.

Barış Alper sağ bekte görev yaptı

Okan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görevlendirdi.

Geçen sezonlarda Barış Alper'den birçok mevkide verim alan Buruk, Roland Sallai'nin riske edilmediği Wilfried Singo'nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı haftada Barış Alper'i sağ bek oynattı.

Osimhen ve Lemina kadroda

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ile Mario Lemina, 35 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı.

Ligin 4. haftasında 4 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir mücadelesinde kasığından sakatlanan iki futbolcu, geçen 35 gün arada Süper Lig'de Kocaelispor ve Trabzonspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşılaşmalarında forma giyemedi.

Ligdeki son Trabzonspor maçında sakatlanan ve Macaristan Milli Takımı'na gidemeyen Roland Sallai ile Osimhen ve Lemina, Kasımpaşa mücadelesine yedekte başladı.

Taraftarların 1 aylık hasreti bitti

Galatasaray, yaklaşık 1 aylık aradan sonra taraftarının önünde maça çıktı.

İç sahadaki son maçında 13 Eylül'de Kocaelispor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmadan 26 gün sonra RAMS Park'ta taraftarıyla buluştu.

Milli arada stat zemini yenilendi

Galatasaray Kulübü, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen yaklaşık 20 günlük arada RAMS Park'ın zeminini yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, milli arada yaptığı çalışmayla RAMS Park'ın zeminini kaldırarak yerine yeni çim serdi. Uygulanan hibrit çakma işleminin ardından zemin Kasımpaşa maçına yetiştirildi.

Kasımpaşa'da 2 değişiklik

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'deki son TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanına Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Maunga, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Andri Fannar Baldursson, Güven Yalçın, Mendes da Silva, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Jakop Jessen, Jesurun Rak-Sakyi, Adam Arous, Muhammed Emin Bektaş, Emirhan Boz, Thiemoko Diarra, Haris Hajradinovic, Marcus Rafferty yer aldı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu, ligin 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Jessen ile Rafferty'yi yedeğe çekti. Genç teknik adam, bu futbolcuların yerine Baldursson ile Ayberk'i 11 oynattı.