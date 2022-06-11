Galatasaray Spor Kulübü 'nde olağanüstü seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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