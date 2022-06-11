Galatasaray'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da oy verme işlemi başladı

11.06.2022 10:57

- Galatasaray'da oy verme işlemi başladı Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.

- Galatasaray'da oy verme işlemi başladı

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışıyor. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Genel kurulda, 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Seçimde Dursun Özbek 2. sandık, Eşref Hamamcıoğlu 3. sandık ve Burak Elmas da 9. sandıkta oylarını verecek.

Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı
Galatasaray'da oy verme işlemi başladı

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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