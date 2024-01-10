Galatasaray\'da Sacha Boey, EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Fransız futbolcu Sacha Boey, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynanacak EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son idmanda dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Sacha Boey'in tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediği bildirildi.
EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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