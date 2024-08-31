Galatasaray'da sakatlık yaşayan Icardi, maça devam edemedi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da sakatlık yaşayan Icardi, maça devam edemedi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Icardi'nin durumu detaylı tetkikler sonrasında belli olacak.

31.08.2024 23:39
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Galatasaray'da sakatlık yaşayan Icardi, maça devam edemedi

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - GALATASARAY'DA Arjantinli golcü Mauro Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alındı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada Icardi'nin durumunun yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasında 31 yaşındaki forvet Mauro Icardi, sakatlanarak oyundan alındı. Mücadelenin 19'uncu dakikasında Arjantinli golcü, bir pozisyonda topu ileriye doğru çevirirken atağın devamında sağ arka adalesini tuttu. Ardından oyun içerisine sağlık ekiplerinin girip müdahalesi sonrası Icardi, sekerek oyun dışına çıktı. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, 25'inci dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının devre arasında Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık hakkında bir açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'da sakatlık yaşayan Icardi, maça devam edemedi - Son Dakika

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