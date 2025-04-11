Galatasaray\'da Samsunspor Maçında 2 Değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynadıkları maçın 11'ine göre Samsunspor mücadelesinde 2 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynadıkları derbinin 11'ine göre Samsun karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç ile Kaan Ayhan'ın yerine Fernando Muslera ile Roland Sallai'ye görev erdi.

Sarı-kırmızılılarda Przemysaw Frankowski kırmızı kart cezasından dolayı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Elias Jelert de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Roland Sallai 4 maç sonra 11'de

Galatasaray'ın Macar futbolcu Roland Sallai, Samsunspor müsabakasına 11'de başladı. Son olarak Kasımpaşa karşısında 11'de görev alan Sallai, 4 maç sonra 11'e döndü. Teknik Direktör Okan Buruk, Przemysaw Frankowski, Elias Jelert ve Kaan Ayhan'ın yokluğunda sağ bekte Roland Sallai'ye görev verdi.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Alvaro Morata bekledi. - İSTANBUL