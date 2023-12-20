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Galatasaray'da Sanchez sakat, Boey kart görmeden tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Sanchez sakat, Boey kart görmeden tamamladı

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta Davinson Sanchez sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden müsabakayı tamamladı. Boey, Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi.

Galatasaray\'da Sanchez sakat, Boey kart görmeden tamamladı
20.12.2023 - 22:07,
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Galatasaray'da sarı kart sınırında olan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlığından dolayı oynamazken, Sacha Boey ise kart görmeden karşılaşmayı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele etti. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Sacha Boey sarı kart sınırında olan futbolculardı. Sanchez sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Boey ise müsabakayı kart görmeden tamamladı ve hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düşmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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