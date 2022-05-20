Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor - Son Dakika
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Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor

20.05.2022 17:41

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, listelerini Divan Başkanlığına teslim etti. Resmi başvurunun ardından Özbek, Sportif A.Ş.'nin başına kulübe yaptığı yatırımlarla taraftarın çok sevdiği Erden Timur'u getireceğini açıkladı. Timur'un Sportif A.Ş'nin başına geçme olasılığı sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala başkan adaylarının kurmayları belli oldu. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, bugün Divan Başkanlığına giderek listelerini resmen teslim etti.

"ERDEN KARDEŞİM, SPORTİF A.Ş.'DE OLACAK

Galatasaray'da 4-11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarından Dursun Özbek, listelerini Divan Başkanlığı'na teslim etti. Özbek yaptığı açıklamada, Erden (Timur) kardeşim, Sportif A.Ş.'de olacak. Kendisi çok deneyimli. Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde en önde hizmet edecek Erden kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in listesi şöyle:

BAŞKAN: Dursun Özbek

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Galatasaray'da Dursun Özbek'e seçimi kazandıracak hamle! Sportif A.Ş.'nin başına kimin geleceğini açıkladı

"YOLUMUZ BELLİ, ROTAMIZ NET"

Seçime giden Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu yönetim listesini divan kurulu başkanlığına teslim etti. Hamacıoğlu daha sonra basına açıklamalarda bulunurken, "Hamamcıoğlu, " Adnan Öztürk, Sportif A.Ş'de yer alacak. Diğer şirketler ve Sportif A.Ş'ler atamasını yaptığımız yönetim kurulu üyelerimiz var. Bunları paylaşacağız" açıklamasını yaptı." ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi şöyle:

BAŞKAN: Eşref Hamamcıoğlu

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Galatasaray'da Dursun Özbek'e seçimi kazandıracak hamle! Sportif A.Ş.'nin başına kimin geleceğini açıkladı
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Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Erden Timur, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor - Son Dakika
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