Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı

Galatasaray
, Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Antrenmanda, baskı ve baskıya karşı topla çıkma çalışmasının ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı
ve ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui
, takımla birlikte çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli
ve Mostafa Mohamed
antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Arda ve Luyindama, günü takımdan ayrı özel program dahilinde geçirdi.
Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Hatay'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.
- İstanbul