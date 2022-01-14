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Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı - Son Dakika

Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı

14.01.2022 16:28
Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kapma çalışmaları ile devam etti. Antrenmanda, baskı ve baskıya karşı topla çıkma çalışmasının ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu. İzolasyon süresi tamamlanan ve testleri negatif çıkan Taylan Antalyalı ve ABD'den kontrolden dönen Omar Elabdellaoui, takımla birlikte çalıştı. Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Arda ve Luyindama, günü takımdan ayrı özel program dahilinde geçirdi.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Hatay'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.


- İstanbul
Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Taylan ve Omar takımla birlikte çalıştı - Son Dakika
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