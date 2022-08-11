Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu

11.08.2022 15:20

Galatasaray, oldukça güzel geçen transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala bazı futbolcuları takımdan göndermeye hazırlanıyor. Dünyaca yıldızlarıyla kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılırken, 2 yabancı futbolcu daha takımdan ayrılacak. İşte detaylar...

Dries Mertens, Lucas Torreira ve Seferovic gibi dünyaca ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da belli oldu.

ELABDELLAOUI FORMA ŞANSI BULAMAYACAK

HaberTürk'ün haberine göre, Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Leo Dubois ve Sacha Boey'i düşünüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gündemde. 2021'e girerken yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek kazası sonrası gözlerinden operasyon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısında sahalarda dönen Omar Elabdellaoui, eski formunu yakalayamadı.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Okan Buruk, Fatih Terim'in gözdelerinin biletini kesti

CICALDAU DA YOLCU

Şu an kadrosunda 15 yabancı oyuncusu olan Galatasaray'da ayrıca Cicaldau'nun da satılması gündemde. Geçen yaz Romanya'nın Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau'ya gelecek teklifler değerlendirilecek.

3 TÜRK FUTBOLCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

25 yaşındaki orta saha oyuncusu başta Sampdoria olmak üzere bazı İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Ömer Bayram, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'i de kadroda düşünmüyor. Omar Elabdellaoui, Cicaldau ve Sekidika'nın gönderilmesiyle kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Yapılması planlanan stoper ve forvet transferine yer açılacak.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet Kamile Nacickaite'yi transfer etti Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, forvet Kamile Nacickaite'yi transfer etti

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
15:50 AK Partili Turan, Muharrem İnce'nin iddialarına değindi: CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ibretlik
14:47 İşçileri çıkaran Hyper Social CEO'su üzüldüğünü iddia ederek ağladığı anları yayınladı! Tepkiler daha da arttı
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 16:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement