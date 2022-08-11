Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu

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Dries Mertens, Lucas Torreira ve Seferovic gibi dünyaca ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da belli oldu.

ELABDELLAOUI FORMA ŞANSI BULAMAYACAK

HaberTürk'ün haberine göre, Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Leo Dubois ve Sacha Boey'i düşünüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncuya alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi gündemde. 2021'e girerken yeni yıl kutlamaları sırasında havai fişek kazası sonrası gözlerinden operasyon geçiren 30 yaşındaki oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısında sahalarda dönen Omar Elabdellaoui, eski formunu yakalayamadı.

CICALDAU DA YOLCU

Şu an kadrosunda 15 yabancı oyuncusu olan Galatasaray'da ayrıca Cicaldau'nun da satılması gündemde. Geçen yaz Romanya'nın Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya alınan Cicaldau'ya gelecek teklifler değerlendirilecek.

3 TÜRK FUTBOLCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

25 yaşındaki orta saha oyuncusu başta Sampdoria olmak üzere bazı İtalyan takımlarının transfer listesinde yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Ömer Bayram, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir'i de kadroda düşünmüyor. Omar Elabdellaoui, Cicaldau ve Sekidika'nın gönderilmesiyle kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Yapılması planlanan stoper ve forvet transferine yer açılacak.