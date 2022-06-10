Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışan Dursun Özbek'in listesinde yer alan Cemal Özgörkey, çalışma arkadaşları Gürkan Eliçin, Levent Yaz ve Evrim Timur ile büyük bir atılım olarak görülen Columbus Projesi'nin detaylarını açıkladı.

3 YILDA 500 MİLYON DOLAR GELİR

Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'ye açıklamalarda bulunan Dursun Özbek'in ekibi, Columbus Projesi'nden 3 yıl sonunda 500 milyon dolarlık değer yaratılacağı, kârlılığın da yıllık 30-35 milyon dolar olacağını ifade etti.

BURAK BAŞARIR'DA EKİPTE YER ALIYOR

Galatasaray'ın şirketlerini bir çatı altında toplamayı hedefleyen Columbus Projesi Danışma Kurulu'nda Coca Cola Türkiye Ceo'su Burak Başarır ve Anadolu Grubu Tarım Enerji Sanayi Grup Başkanı Demir Şarman yer alacak.