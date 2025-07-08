Galatasaray'da Yeni Hoca: Gabor Gallai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da Yeni Hoca: Gabor Gallai

08.07.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Gabor Gallai ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman Gabor Gallai getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın köklü ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'da uzun yıllar görev alan deneyimli teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "2021-2022 sezonunda Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla sahne alan Gallai, yüksek tempolu ve modern futbol anlayışıyla tanınıyor. Son olarak İsviçre'nin Grasshopper Club Zürich takımını çalıştıran, uluslararası deneyimi, oyuncu gelişimine verdiği önem ve oyun disipliniyle adından söz ettiren Gallai, sarı-kırmızılı ekibimizin teknik direktörlük görevini üstlenecek. Gabor Gallai'ye 'Hoş geldin' diyor, Galatasaray'daki görevinde üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Gallai: "Bir şeyler inşa etme şansı yakaladığım için mutluyum"

Gabor Gallai, Galatasaray'da yeni bir şey inşa edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

RAMS Park'ta düzenlenen imza töreni sonrası GSTV'ye açıklamalarda bulunan Alman teknik adam, "Burası büyük bir şehir, büyük bir kulüp. Bence bu benim için büyük bir görev ama burada bir şeyler inşa etme şansı yakaladığım için mutluyum. Türk kadın futbolunun burada nasıl bir seyir izlediğini elbette merak ediyorum. Mutluyum ve hedeflerimize ulaşacağımız konusunda iyimserim. Önümüzde çok fazla iş var, adım adım her şeyi geliştirebileceğimizi düşünüyorum ve hedeflerimize ulaşacağımızdan oldukça eminim." ifadelerini kullandı.

Büyük hedefleri olduğunu aktaran 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Hedefimiz elbette Galatasaray gibi büyük bir isimle büyük hedeflere ulaşmak olmalı. Bu görevin farkındayım. Aynı zamanda Türk kadın futbolunun gelişimi ve Galatasaray'ın geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olmasının bizim için büyük bir motivasyon olduğunu da düşünüyorum. Bunu tekrar başarmak istiyoruz. Elbette burada verilen görevlere ve Galatasaray ismine layık olmak istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir hedefe tekrar ulaşmak istiyoruz. Dediğim gibi, önümüzde birçok görev var ve bunların üstesinden geleceğimize oldukça eminim." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Yeni Hoca: Gabor Gallai - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
İlkin Aydın’dan kötü haber İlkin Aydın'dan kötü haber
11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı 11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti

15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:07
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
21:54
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
21:42
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
21:10
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:53
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
20:43
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 16:58:40. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Yeni Hoca: Gabor Gallai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.