Galatasaray'da Yeni Yönetim Dağılımı

Galatasaray Kulübünde yeniden göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun ilk toplantısı Dursun Özbek başkanlığında, kulüp gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Buna göre Metin Öztürk ikinci başkan, Mehmet Saruhan Cibara ve Sedat Artukoğlu başkan yardımcıları, Can Natan genel sekreter, Mehmet Burak Kutluğ ise muhasip üye olarak atandı.