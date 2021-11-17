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Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi - Son Dakika

Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi

17.11.2021 19:08
Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın tüm biletleri satılırken, sarı-kırmızılılar 2 yıllık aradan sonra ilk kez dolu tribünler önünde sahaya çıkacak. Dev derbi öncesi Galatasaray'da yönetim galibiyet primini 4 milyon lira olarak açıkladı.

Zirvenin uzağında kalan Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı yönetim Florya'ya çıkarma yaptı ve galibiyet primlerini teknik heyetle yaptığı toplantı sonrası belirledi.

TOPLU BULUŞMA ORGANİZASYONU PLANLANIYOR

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da yönetim, milli futbolculardan yoksun olan Florya'daki derbi havasını daha da ateşlemek üzere kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, teknik heyetle de görüşerek Fenerbahçe maçının galibiyet primini 4 milyon lira olarak belirledi. Ayrıca milli oyuncular takıma katıldıktan sonra toplu bir buluşma organizasyonu planlanıyor. Galatasaraylı yöneticiler, Florya'ya giderek takıma ve teknik ekibe destek vermeyi düşünüyor.

Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi

Galatasaray, Fenerbahçe, Pazar, Derbi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi - Son Dakika
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