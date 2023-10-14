Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.. Yapılan oylamada Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi.

İBRA EDİLDİLER

Genel kurul toplantısında, 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.