 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi - Son Dakika

Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi

Son Güncelleme: 14.10.2023 16:23

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.. Yapılan oylamada Dursun Özbek yönetimi oy birliğiyle ibra edildi.

İBRA EDİLDİLER

Genel kurul toplantısında, 1 Ocak - 31 Mayıs 2023 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy birliğiyle ibra kararı çıktı.

Galatasaray Spor Kulübü, Dursun Özbek, Galatasaray, Haliç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Orduya gönüllü katılan 95 yaşındaki İsrailli yaşlı adam nefret kustu: Ailelerini, çocuklarını yok edin
17:25 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız var
17:14 Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:28 UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası
16:26 Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı
16:19 Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi
16:18 Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti
15:53 Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti
15:36 Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü
15:31 Hamas'tan Türkiye'ye çağrı: İsrail'e müdahale etmelisiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 17:57:43. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement