Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı hazırlıkları

Ligde bu haftayı bay geçen Galatasaray, 10. haftada oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süperstar Messi'nin Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'ye ağza alınmayacak sözler söylediği ortaya çıktı: Bu pisliğin burada ne işi var?

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü