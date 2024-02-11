Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi

Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor\'u 3-2 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın setleri 25-18, 22-25, 25-22, 20-25 ve 16-14 şeklinde sonuçlandı.

11.02.2024 16:15
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Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin Aydın, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Selen Ursavaş, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özgenur Çetiner, Carlini (Selin Adalı, Gizem Çerağ Düzeltir, Çağla Salih, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi)

Setler: 25-18, 22-25, 25-22, 20-25, 16-14

Süre: 137 dakika (28, 32, 28, 27, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi - Son Dakika
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